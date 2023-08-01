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Общество

Владелец бренда Nemiroff подал в суд на пензенский завод

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Украинский производитель спиртных напитков Nemiroff требует от ООО «Объединенные пензенские водочные заводы» не использовать свою марку. Для этого он обратился в Арбитражный суд Пензенской области.

Как следует из картотеки судебных дел, исковое заявление поступило 6 июня, а заседание по нему намечено на 2 ноября.

Компания Nemiroff Intellectual Property Establishment просит суд признать использование пензенским заводом ее марки с февраля 2022 года нарушением прав и запретить его.

Дело в том, что с началом спецоперации на Украине владелец бренда отозвал лицензию на выпуск спиртного в России.

«Коммерсант», ссылаясь на данные реестра Росаккредитации, сообщает, что в 2023 году ООО «Объединенные пензенские водочные заводы» получило уже несколько деклараций на выпуск алкоголя под названием Nemiroff.

Издание выяснило у директора Ассоциации параллельного импорта Анатолия Семенова, что в случае удовлетворения требований Nemiroff вся выпущенная без лицензии продукция должна быть признана контрафактом, изъята и уничтожена.

«Но не факт, что этого будет добиваться правообладатель, подавая иски к розничным сетям», - цитирует «Коммерсант» эксперта.

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