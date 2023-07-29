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Общество

Жители пензенского микрорайна останутся без горячей воды

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В Пензе с 9:00 понедельника, 31 июля, до 20:00 среды, 2 августа отключат горячую воду в микрорайоне Шуист.

Это связано с подготовкой тепловых сетей к началу отопительного сезона и проведением испытаний трубопроводов на прочность и плотность, сообщается на странице ресурсоснабжающей организации в соцсети «ВКонтакте».

ГВС будет отключено по следующим адресам:

- ул. Клары Цеткин, 7, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 31а, 37, 39, 41, 43, 44, 45, 48, 48а, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 59, 63, 65, 67, 69, детский сад № 124 (ул. Клары Цеткин, 9а);

- ул. Менделеева, 3;

- 1-й проезд Макаренко, 1, 1а;

- ул. Расковой, 6, 8, 10, 12;

- ул. Колхозная, 112, 118, 120;

- ул. Дружбы, с № 1 по № 21;

- ул. Медицинская, 1, 3, 5, 6, 6а, 8, 10, 12, 7, 14, 14а, ул. Чаадаева, 89, 91, 91а, 93, 97, 101, 101а, 103а, 107, 107а, 111, 113;

- ул. Светлая, 2/95;

- 1-й и 2-й корпуса школы № 66 (ул. Медицинская, 1а, ул. Красносельская, 29);

- детские сады № 124 (Чаадаева, 87а), № 124 (ул. Медицинская, 4), № 101 - филиалы «Звездный» (ул. Макаренко, 20) и «Радужный» (ул. Клары Цеткин, 33а).

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Источник — фото pixabay.com
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