Пензенские прокуроры готовы выслушать предпринимателей

Во вторник, 1 августа, органы прокуратуры Пензенской области присоединятся к Всероссийскому дню приема предпринимателей.
В этот день с представителями бизнеса с 9:00 до 18:00 (перерыв - с 13:00 до 13:45) готовы пообщаться сотрудники профильных подразделений прокуратуры области, а также сотрудники районных прокуратур, отвечающие за защиту прав предпринимателей.
В прокуратуре Пензенской области прием пройдет по адресу: г. Пенза, ул. Богданова, 7, каб. 100.
Подобные акции проводятся систематически.
Как подчеркнула старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова, их цель - оказание предпринимателям помощи в юридических вопросах и в реализации права на личное обращение к сотрудникам надзорного ведомства.
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