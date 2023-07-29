Пензенские прокуроры готовы выслушать предпринимателей

29.07.2023 | 18:00

Во вторник, 1 августа, органы прокуратуры Пензенской области присоединятся к Всероссийскому дню приема предпринимателей.

В этот день с представителями бизнеса с 9:00 до 18:00 (перерыв - с 13:00 до 13:45) готовы пообщаться сотрудники профильных подразделений прокуратуры области, а также сотрудники районных прокуратур, отвечающие за защиту прав предпринимателей.

В прокуратуре Пензенской области прием пройдет по адресу: г. Пенза, ул. Богданова, 7, каб. 100.

Подобные акции проводятся систематически.

Как подчеркнула старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова, их цель - оказание предпринимателям помощи в юридических вопросах и в реализации права на личное обращение к сотрудникам надзорного ведомства.