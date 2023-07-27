Пензенцы перестали надеяться на снижение цен в магазинах

27.07.2023 | 16:42

В первом полугодии 2023-го письменные обращения по поводу повышения цен на продукты в управление ФАС России по Пензенской области не поступали.

Об этом руководитель ведомства Елена Демидова сообщила на пресс-коференции, состоявшейся в четверг, 27 июля.

Устное обращение зафиксировано относительно сахара, но нарушений установлено не было.

«Цены растут, а обращений нет. У нас все носит заявительный характер, для проверки должно быть обращение», - объяснила Елена Демидова.

Она добавила, что были звонки на горячую линию, но пензенцы при этом редко называют адреса магазинов.