В Пензе продают квартиры с отделкой и техникой по льготной ипотеке

25.07.2023 | 15:59

21 июля пресс-служба Центрального банка РФ сообщила о решении поднять ключевую ставку до 8,5%. Причиной роста стали инфляционные процессы, связанные с развитием экономики страны.

Эта новость актуальна для семей, которые думают о покупке жилья. По мнению экспертов в сфере недвижимости, повышение ключевой ставки отразится и на ставках по ипотеке, что может нарушить планы по приобретению жилья.

«Практика показывает, что после повышения идет неминуемый рост размера ипотечной ставки. И если вы задумались о покупке квартиры, то лучше не затягивать с этим вопросом, а рассмотреть возможность использования льготных ипотечных программ, которые действуют для семей с детьми», - разъяснила ипотечный брокер ГК «Территория жизни» Евгения Федяшова.

Группа компаний «Территория жизни» в партнерстве с региональным отделением Сбербанка предлагает клиентам выгодную программу «Комплексный продукт от Сбера»* с годовой ставкой 4,8% на весь период кредитования при покупке квартир с готовой отделкой Smart Pro и «Все включено» в жилых комплексах «Арбековская застава» и «Лугометрия».

Можно забыть про долгий и шумный ремонт, потому что заселение происходит после получения ключей, если приобрести квартиру с отделкой Smart Pro и «Все включено». В нее входят обои под покраску, розетки и выключатели, межкомнатные двери, ламинат светлых тонов, натяжные потолки с точечными светильниками, а также кухонный гарнитур и стиральная машина. На все - 5-летняя гарантия производителя.

Программа суммируется с другими предложениями от застройщика, что позволяет обеспечить комфортный платеж.

«Клиентам будет интересна программа trade-in от застройщика, в рамках которой вы приобретаете квартиру с отделкой в современном жилом комплексе, а мы занимаемся продажей вашей «вторички». Полученные средства пойдут в зачет оплаты стоимости нового жилья», - рассказала коммерческий директор ГК «Территория жизни» Оксана Маркова.

В новом жилом комплексе «Лугометрия» можно приобрести квартиру как на этапе строительства, так и в уже сданном доме. Квартиры здесь - также с готовой отделкой Smart Pro и «Все включено».

Дворы «Лугометрии» выполнены в едином дизайнерском стиле. Внутри - свободное от автомобилей пространство с большими прогулочными зонами, несколькими площадками для спокойного и активного отдыха.

Жилые комплексы «Арбековская застава» и «Лугометрия» от группы компаний «Территории жизни» располагаются в современном и развивающемся микрорайоне Арбеково, где предусмотрена вся необходимая для жизни инфраструктура.

Здесь есть школы и детские сады, детские и спортивные площадки, крупные спорткомплексы (бассейн и ледовый дворец), центры развития, салоны красоты, большие торговые центры, парковая аллея и пешеходный бульвар.

Район обладает хорошей транспортной доступностью. А в ближайшее время она станет еще лучше: активными темпами ведется строительство большой развязки в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Инфраструктура и готовая отделка - составляющие качества и комфорта жилья от ГК «Территория жизни». Тем, кто планирует покупку в ближайшее время, стоит воспользоваться моментом, чтобы приобрести квартиру по льготной ипотечной ставке в рамках комплексного продукта от застройщика и ведущего банка. Тем более что условия ипотечной программы действуют на весь период кредитования, а значит, размер ежемесячного взноса останется неизменным.

Приобрести квартиру от застройщика можно, обратившись по телефону 203-000 или оставив заявку здесь. Персональный менеджер подберет варианты планировок и выгодные условия покупки. Оценить качество отделки можно с помощью 3D-тура или посетив шоурум.

Офисы продаж работают для удобства клиентов без перерывов и выходных по адресам: ул. 65-летия Победы, 29 (с 9:00 до 21:00); ул. Ульяновская, 91а (с 9:00 до 18:00).

* Название акции - «Комплексный продукт от «Сбера». Ипотеку предоставляет ПАО Сбербанк (ген. лиц. № 1481 от 11.08.2015). Валюта кредита - рубль РФ. Первоначальный взнос - 15%. Срок кредита - 30 лет, ставка по семейной ипотеке - 4,8% на весь срок кредитования при условии проведения электронной регистрации сделки. Минимальная сумма кредита – от 300 тыс. руб. Максимальный размер кредита - до 6 млн руб. Акция распространяется на все квартиры в следующих строениях: № 11 в 7-го мкр-не, 4, 5, 6-я очередь ЖК «Арбековская застава» и № 19, 20 ЖК «Лугометрия». Число квартир ограничено. Детали суммирования с другими акциями - у застройщика.

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