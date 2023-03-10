Улицу Сурскую в Пензе планируют отремонтировать

10.03.2023 | 10:15

В Пензе улица Сурская включена в план ремонта. Работы пройдут на участке от улицы Луначарского до Восточной протяженностью 320 м.

Площадь ремонта проезжей части составит 5 100 кв. м, тротуаров - 1 530 кв. м.

Как сообщили в пресс-службе администрации Пензы, подрядчик должен начать работу в конце апреля и завершить в начале августа.

Ранее в мэрии раскрыли план ремонта улицы Бакунина на участке от улицы Плеханова до улицы Кулакова. Здесь будет заменено покрытие проезжей части и тротуаров и нанесена разметка. Общая стоимость работ составит около 24 млн рублей.

Также преобразится вся улица Пушкина - от Бекешской до Московской. Ремонт пройдет с 1 апреля по 1 сентября. Дорожники заменят покрытие на 42 000 кв. м проезжей части и 18 000 - тротуаров. Цена вопроса - почти 162 млн рублей, хотя расширять улицу не будут.

В Пензе также планируют привести в нормативное состояние улицы Лозицкой, Чаадаева, Дизельную, Ахунскую, Кордон Сурка, Космодемьянской и 3-й проезд Бурмистрова.