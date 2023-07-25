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Общество

Пензенцев приглашают бесплатно пройти тестирование на гепатит С

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На этой неделе жителям Пензы дважды предоставят возможность пройти бесплатное экспресс-тестирование на гепатит С. В четверг, 27 июля, - в Детском парке на ул. Кронштадтской; в пятницу, 28 июля, - на Олимпийской аллее (около веревочного парка).

Акция приурочена ко Всемирному дню борьбы с гепатитом, который отмечается 28-го числа. Тестирование проведут специалисты областного клинического центра спецвидов медпомощи.

Площадки будут работать с 12:00 до 15:00.

Те, кто 28 июля придет сдать экспресс-тест на аллею, встретятся с восьмикратным чемпионом России, серебряным призером чемпионата Европы и чемпионата мира по электронному дартсу, мастером спорта международного класса, игроком сборной России Романом Обуховым. Чемпион проведет мастер-класс для всех желающих, сообщили в минздраве.

Кроме тестирования на гепатит, пензенцам предложат пройти на площадках традиционное обследование: у взрослых будет возможность узнать уровень глюкозы и холестерина в крови, индекс массы тела и рекомендации по коррекции образа жизни. Педиатр оценит состояние здоровья каждого ребенка и даст консультацию.

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