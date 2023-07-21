Пензенцы сообщили о перекрытии Ахунского переезда

В Пензе перекрыли движение на Ахунском переезде. Об этом рассказали водители утром в пятницу, 21 июля.
Сообщения появились в Сети.
«Ахунский переезд перекрыт в связи с дорожными работами, рабочий-регулировщик разворачивает всех», «В Заречный или по трассе, или через Пенза-2», - отметили горожане.
Люди не смогли продумать объездной путь заранее, так как предупреждения о перекрытии не было. Это вызвало недовольство: «Почему нельзя было сообщить? Не у всех въезд в Заречный через любую проходную», «Как теперь людям ездить на работу?»
В мэрии сообщили, что после обеда проезд откроют. Его закрыли в рамках проведения дорожных работ.
▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀