Пензенцы сообщили о перекрытии Ахунского переезда

21.07.2023 | 11:01

В Пензе перекрыли движение на Ахунском переезде. Об этом рассказали водители утром в пятницу, 21 июля.

Сообщения появились в Сети.

«Ахунский переезд перекрыт в связи с дорожными работами, рабочий-регулировщик разворачивает всех», «В Заречный или по трассе, или через Пенза-2», - отметили горожане.

Люди не смогли продумать объездной путь заранее, так как предупреждения о перекрытии не было. Это вызвало недовольство: «Почему нельзя было сообщить? Не у всех въезд в Заречный через любую проходную», «Как теперь людям ездить на работу?»

В мэрии сообщили, что после обеда проезд откроют. Его закрыли в рамках проведения дорожных работ.