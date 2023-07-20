Сетевое издание|18+|Четверг|20 июл 2023|18:21
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+20oC
+21oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+23oC
+24oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В Пензе наказали водителей без детских кресел

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Пензенских водителей наказали за неправильную перевозку детей в автомобилях. В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий на территории региона провели профилактическое мероприятие «Автокресло - детям».

Сотрудники Госавтоинспекции останавливали и проверяли машины с юными пассажирами в салонах.

«Во время проведения рейда по части 3 статьи 12.23 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в отношении водителей был составлен 141 административный материал», - сообщила старший инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения Алина Романкова.

Водителям напомнили, как правильно перевозить ребенка, и дали подсказки по выбору удерживающего устройства.

Пензенцев в очередной раз просят проявлять осторожность и строго соблюдать ПДД, особенно когда в салоне находится ребенок. Чтобы избежать трагедии, нужно выбирать безопасную скорость и отказаться от опасных маневров.

«Также обращаем ваше внимание, что в период каникул несовершеннолетние часто гуляют без сопровождения взрослых, поэтому, проезжая мимо школ, детских садов, остановок общественного транспорта, будьте всегда готовы к появлению маленьких пешеходов», - предупредила Алина Романкова.

Стоит усилить бдительность и при приближении к нерегулируемым переходам. Госавтоинспекция напоминает: нет правил, способных предусмотреть все ситуации, в которые человек может попасть на дороге, кроме одного, - быть предельно внимательным и осторожным.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — видео Управления ГИБДД по Пензенской области
0
0
0
 


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: 8(8412) 200-700, 8(8412) 30-36-37.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-700, 8(8412) 30-36-37, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте