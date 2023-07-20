В Пензе наказали водителей без детских кресел

20.07.2023 | 17:18

Пензенских водителей наказали за неправильную перевозку детей в автомобилях. В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий на территории региона провели профилактическое мероприятие «Автокресло - детям».

Сотрудники Госавтоинспекции останавливали и проверяли машины с юными пассажирами в салонах.

«Во время проведения рейда по части 3 статьи 12.23 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в отношении водителей был составлен 141 административный материал», - сообщила старший инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения Алина Романкова.

Водителям напомнили, как правильно перевозить ребенка, и дали подсказки по выбору удерживающего устройства.

Пензенцев в очередной раз просят проявлять осторожность и строго соблюдать ПДД, особенно когда в салоне находится ребенок. Чтобы избежать трагедии, нужно выбирать безопасную скорость и отказаться от опасных маневров.

«Также обращаем ваше внимание, что в период каникул несовершеннолетние часто гуляют без сопровождения взрослых, поэтому, проезжая мимо школ, детских садов, остановок общественного транспорта, будьте всегда готовы к появлению маленьких пешеходов», - предупредила Алина Романкова.

Стоит усилить бдительность и при приближении к нерегулируемым переходам. Госавтоинспекция напоминает: нет правил, способных предусмотреть все ситуации, в которые человек может попасть на дороге, кроме одного, - быть предельно внимательным и осторожным.