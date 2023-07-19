Пензячкам перед уходом в декрет следует подготовить финансы

19.07.2023 | 08:52

Будущим родителям перед рождением малыша следует подготовить материальную базу. О том, как это сделать, рассказала «Известиям» финансовый консультант Татьяна Волкова.

По словам эксперта, требуется соблюдать несколько ключевых принципов. Во-первых, следует заранее сформировать накопления.

Начинать готовиться к декрету следует уже за полгода, чтобы накопить средства на непредвиденные расходы.

«Это прежде всего работа с бюджетом, с планированием доходов и расходов. Потому что с уходом в декрет сокращаются доходы семьи, как правило, и возрастают расходы, в том числе на необходимые вещи для малыша. Именно планирование расходов позволяет увидеть истинную картину», - пояснила Волкова.

Помимо этого, следует изучить все пособия, которые будут выплачены.

«Очень важно заранее сориентироваться касательно суммы, которую вы получите, выходя в декрет, и ежемесячных выплат, положенных вам. Также нужно изучить региональные выплаты для молодых мам, вопрос материнского капитала, чтобы спланировать, как вы можете использовать эти средства на момент их получения», - рекомендовала финконсультант.

Также можно поискать дополнительные источники дохода.

«На сегодняшний день существует огромное количество профессий, способов заработка для молодых мам, которые позволяют при небольших трудозатратах от одного-двух часов в день подобрать работу или получить специальность для деятельности во фрилансе», - посоветовала Татьяна Волкова.

Она рекомендовала распланировать все крупные покупки заранее. При этом приобретать товары можно и в интернете, отслеживая акции и специальные предложения.

«Обязательно пропишите список необходимых вещей для малыша. Вы можете рекомендовать его близким друзьям и родственникам в качестве предпочтительных подарков на рождение ребенка. Тогда они могут презентовать вам то, что действительно нужно. Также можно заранее оптом закупить, например, подгузники, детское питание», - посоветовала Волкова.

В заключение она напомнила: большую часть крупных расходов следует реализовать еще до выхода в декрет, чтобы эти затраты не ложились на период, когда снижаются доходы семьи.