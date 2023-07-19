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Общество

Диетолог назвала оптимальную дневную дозу абрикосов

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Во второй половине лета жители Пензенской области могут вдоволь полакомиться абрикосами, которые привозят из южных регионов России.

Кандидат медицинских наук, диетолог, кардиолог Асият Хачирова в интервью радио Sputnik рассказала, что в информации об абрикосах является правдой, а что представляет собой мифы.

По словам специалиста, абрикосы содержат много витаминов и минеральных веществ, в том числе калий и магний. Считается, что это самые необходимые для сердечно-сосудистой системы минералы, они помогают сердечной мышце работать слаженно. Поэтому есть мнение, что абрикосы обязательно нужно употреблять людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

«Это и правда, и неправда. Если у человека уже есть заболевание, абрикосами мы его не вылечим, но фрукт будет хорошим дополнительным источником калия. При этом норму калия для сердца одними абрикосами не доберешь», - пояснила Асият Хачирова.

Диетолог рассказала о существовании гипотезы: людям с излишней массой тела противопоказано более 400 граммов фруктов в день, потому что это большая углеводная нагрузка.

«Средняя ежедневная порция абрикосов – 100-150 граммов. В целом доля фруктов и овощей составляет ровно половину здорового рациона, четверть - углеводы, четверть – белки», - напомнила Асият Хачирова.

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