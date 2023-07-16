Погода в Пензе всю неделю будет не июльской

Несмотря на то что на календаре июль, на предстоящей неделе погода в Пензе будет нехарактерной для середины лета. В то же время она должна быть достаточно комфортной.
Жара не вернется. По прогнозам синоптиков, всю неделю в областном центре днем ожидается от 21 до 26 градусов. Ночью окажется несколько прохладнее - 14-17 градусов.
На улице будет облачно с прояснениями. Исключением станет среда, 19 июля: прогнозируются ливни. Этот день, кстати, окажется и самым прохладным.
Что касается первого дня недели, то в понедельник, 17 июля, воздух прогреется до 24 градусов. Синоптики уверены, что дождя не будет.
Кстати, по народному календарю, в этот день - Андрей Налива. Наши предки верили: если к 17 июля на деревьях появляются желтые листья, стоит ждать ранней осени.
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