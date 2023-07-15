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Общество

В помощь пензенским семьям участников СВО хотят нанимать нянь

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В Пензенской области хотят внедрить проект «Социальные няни». Эту услугу планируют предоставлять семьям участников СВО.

Она будет бесплатной.

Няни помогут семьям, например, погуляют с детьми или же станут сопровождать ребят в школы, детские сады.

«Эта услуга будет включена в Пензенской области в перечень социальных услуг. Она будет предоставляться 2 раза в неделю - по необходимости», - цитирует пресс-служба регионального правительства губернатора Олега Мельниченко.

В октябре 2022-го в области начал действовать комплекс мер поддержки для мобилизованных и их родственников. В перечне - оплата ЖКУ в размере 50% от регионального стандарта потребления, освобождение от платы за посещение детских садов, учреждений дополнительного образования, объектов культуры и спорта, бесплатная продленка и горячее питание в школах, безвозмездное проживание в общежитиях системы среднего профессионального образования.

Также семьям предоставляли единовременную выплату в 50 000 рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка. Им полагается ежемесячная субсидия (1 080 рублей) на проезд в городском и межмуниципальном транспорте.

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