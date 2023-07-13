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Общество

Пензенцы могут потребовать деньги за просроченную подарочную карту

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В Роспотребнадзоре сообщили, что правила использования подарочных карт, срок предъявления которых ограничен, нарушают права потребителей.

Правила гласят, что магазин не возвращает деньги за непримененную карту. Если клиент попросил о выплате суммы, а ему отказали, то специалисты посоветовали обращаться в суд.

Прецедент уже создан.

«Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю подало в суд на «Леруа Мерлен» из-за правил использования подарочных карт, нарушавших права потребителей. По итогам рассмотрения иска суд удовлетворил требования ведомства», - сообщили в Роспотребнадзоре.

Подарочная карта является авансом будущей оплаты товара, который еще не передан, и договор купли-продажи не заключен. Средства организация уже получила, поэтому должна их вернуть в случае, если их не использовали.

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