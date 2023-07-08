Часть дороги на улице Антонова в Пензе перекрыли

В Пензе в субботу, 8 июля, частично перекрыли улицу Антонова. Речь идет об участке напротив ФОК «Золотая шайба».
Как сообщили в пресс-службе администрации города, подрядчик займется переустройством участка теплотрассы, чтобы подключиться к сетям строящейся школы на улице Измайлова.
Работы проведут в два этапа. Чтобы полностью не закрывать дорогу, сначала выполнят переустройство на одной полосе, затем - на другой.
Завершить укладку труб планируют 15 июля.
Водителей просят принимать во внимание информацию и заранее планировать маршрут.
▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀