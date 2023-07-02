Сетевое издание|18+|Воскресенье|2 июл 2023|12:09
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+22oC
+23oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+24oC
+25oC
Завтра | Дождь |
 

Общество

Эксперты рассказали о главных страхах россиян

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Эксперты ВЦИОМ составили рейтинг фобий жителей России. В существовании таковых признались 84% опрошенных женщин и 71% мужчин.

Лидируют в списке «природные» страхи, однако есть и «социальные».

Топ-3 фобий у мужчин выглядит таким образом: страх высоты испытывают 25% респондентов, у 21% имеется такой «социальный» страх, как боязнь стоматологов, 19% боятся змей.

Последний страх преобладает у женщин: 35% опрошенных признались в нем. 34% представительниц слабого пола боятся высоты, 32% - водных пространств.

Эксперты пришли к выводу, что в разных возрастных группах россиян преобладают различные фобии. Так, респонденты 18-24 лет чаще всего боятся воды (28%), чуть меньше тех, кто испытывает ужас перед высотой (27%), еще меньше (19%) - перед пауками.

У 31% россиян в возрасте 35-44 лет имеется страх высоты, у 24% - водных пространств, у 22% - змей. Люди 45-59 лет чаще всего признавались в страхе высоты (30%) и боязни змей (30%). 24% опрошенных этого возраста страшатся водных пространств, 18% - стоматологов.

34% респондентов старше 60 лет рассказали о страхе перед змеями, 31% боятся высоты, 26% - воды.

Что касается страха перед бактериями и вирусами, то, видимо, пандемия больше не тревожит сознание граждан. Эта фобия не лидирует в рейтинге, занимая 5-е место.

Исследователи отмечают, что в два раза чаще бактерий и вирусов боятся люди старше 60 лет (22%), молодым, 18-24 лет, такой страх несвойственен (2%).

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: 8(8412) 200-700.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-700, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте