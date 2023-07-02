Эксперты рассказали о главных страхах россиян

02.07.2023 | 10:22

Эксперты ВЦИОМ составили рейтинг фобий жителей России. В существовании таковых признались 84% опрошенных женщин и 71% мужчин.

Лидируют в списке «природные» страхи, однако есть и «социальные».

Топ-3 фобий у мужчин выглядит таким образом: страх высоты испытывают 25% респондентов, у 21% имеется такой «социальный» страх, как боязнь стоматологов, 19% боятся змей.

Последний страх преобладает у женщин: 35% опрошенных признались в нем. 34% представительниц слабого пола боятся высоты, 32% - водных пространств.

Эксперты пришли к выводу, что в разных возрастных группах россиян преобладают различные фобии. Так, респонденты 18-24 лет чаще всего боятся воды (28%), чуть меньше тех, кто испытывает ужас перед высотой (27%), еще меньше (19%) - перед пауками.

У 31% россиян в возрасте 35-44 лет имеется страх высоты, у 24% - водных пространств, у 22% - змей. Люди 45-59 лет чаще всего признавались в страхе высоты (30%) и боязни змей (30%). 24% опрошенных этого возраста страшатся водных пространств, 18% - стоматологов.

34% респондентов старше 60 лет рассказали о страхе перед змеями, 31% боятся высоты, 26% - воды.

Что касается страха перед бактериями и вирусами, то, видимо, пандемия больше не тревожит сознание граждан. Эта фобия не лидирует в рейтинге, занимая 5-е место.

Исследователи отмечают, что в два раза чаще бактерий и вирусов боятся люди старше 60 лет (22%), молодым, 18-24 лет, такой страх несвойственен (2%).