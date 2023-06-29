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Общество

В Пензе не все подчинились запрету на продажу спиртного

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В Пензе в четверг, 29 июня, в день выпускного у девятиклассников планируют проверить соблюдение запрета на продажу алкоголя более чем в 110 магазинах и точках общепита.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, уже появились предварительные итоги проверки.

«Всего обследовано 29 объектов торговли, расположенных на проспекте Строителей и улице Ладожской. Речь идет о торговых сетях «Караван», «Магнит», «Пятерочка», «Красное&Белое», «Бристоль», пивных алкомаркетах «Варница», «Пивко», «Сто сортов», Beer Fish, Beerhoven, «Дары Армении», «Хмельбум», - рассказали в мэрии.

Комиссия, в состав которой вошли сотрудники полиции, выявила нарушения в магазине «Дары Армении» на Ладожской, 110. Там продали пиво, а в зале не было информации о том, что торговать спиртным запрещено в связи с проведением выпускного.

Полицейский составил административный протокол.

В Ленинском районе нарушение заметили в магазине «Солодовщик», а также в «Точке аппетита» на улице 8 Марта. Полиция также составила протоколы об административном правонарушении.

Ранее сообщалось, что в Пензе, как и в других городах и населенных пунктах области, в этом году запретят продавать алкоголь в дни выпускных вечеров у девятиклассников. Даты торжественного события в различных муниципальных образованиях различаются.

После серии отравлений молодых людей метанолом в Пензенской области решили ужесточить контроль за продажей спиртного.

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Источник — фото penza-gorod.ru
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