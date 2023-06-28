В ГИБДД объяснили цель ложных предупреждений о рейдах

28.06.2023 | 11:59

В борьбе с пьяными водителями применяют не только всем известные, но и новые способы. О них рассказал начальник Управления ГИБДД МВД РФ по Пензенской области Антон Шматков.

Он уточнил, что перед проведением рейда информацию о нем намеренно предоставляют СМИ.

«Мы ее даем специально, я этого не скрываю. Цель не в том, чтобы задержать, как люди говорят, «у вас там палочная система». Мы это делаем для того, чтобы человек задумался: сейчас я поеду за рулем, а тут сегодня проводится данное мероприятие, не дай бог я буду остановлен и привлечен к административной ответственности», - пояснил Шматков в прямом эфире, организованном ЦУРом.

Он добавил, что сейчас применяется и другая тактика.

«Мы даем немножечко ложную информацию о том, что будем проводить мероприятие в тот или иной период, а переносим его на другое время в этот же день, чтобы людей это остановило. Не стоит цель больше наловить этих водителей, основная цель - снизить количество ДТП с их участием и по их вине», - подчеркнул начальник управления.

Также он напомнил о практике сплошных проверок, используемой около трех лет: «Это когда на определенном участке улично-дорожной сети мы делаем сквозной проезд и останавливаем все транспортные средства».

В целом, по словам Антона Шматкова, отмечается рост числа водителей, садящихся за руль нетрезвыми: если за 5 месяцев 2022 года задержали около 1 450 человек, то за аналогичный период 2023-го уже 1 753. В связи с этим увеличено и число рейдов.