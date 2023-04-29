Пензенские активисты привели в порядок воинские захоронения

29.04.2023 | 18:30

На Мироносицком кладбище, где похоронены воины, умершие в пензенских госпиталях от ран во время Великой Отечественной войны, началась замена надгробных плит. Большую часть время заметно потрепало - они растрескались и выцвели.

Пока идут реставрационные работы, группа активистов наводит здесь порядок и благоустраивает территорию. Их поддерживает администрация Октябрьского района Пензы.

«У нас есть замечательные памятники («Самолет», «Разорванная звезда»), а мест захоронения нет. Поэтому на протяжении более 30 лет Октябрьский район берет шефство над могилами воинов на этом участке», - пояснила глава районной администрации Ольга Сорокина.

«У меня один из дедов пропал без вести. Может, кто-то его могилу будет так же приводить в порядок. У ребят много кто остался в Германии, они тоже надеются, что за могилами их дедов, прадедов, дядей будут ухаживать», - отметил участник субботника Владимир Кузнецов.

В 2023 году к акции по благоустройству Мироносицкого кладбища присоединились общественники из клуба «Рокот-Пенза». Стать его участником может любой желающий, а опытные наставники многому научат.

«Тактическая подготовка, операторов БПЛА собираемся готовить в ближайшее время, связь, информационная безопасность - все это в теории и на практике отрабатывается», - сообщил организатор общественного движения Максим Тихонов.

Основания некоторых могил тоже нуждаются в замене. Возможно, их приведут в надлежащий вид в 2024 году.