В праздники покой жителей области будут охранять силовики

28.04.2023 | 13:05

В Пензенской области сотрудники силовых структур и их добровольные помощники готовы к охране порядка в майские праздники.

1 Мая в 35 населенных пунктах пройдут 42 мероприятия, посвященных Дню Весны и Труда. Планируется, что в них будут участвовать 8 000 человек.

Для обеспечения безопасности привлекут более 150 сотрудников полиции и около 130 представителей общественных объединений правоохранительной направленности.

9 Мая в 101 населенном пункте Сурского края состоятся 175 праздничных мероприятий в честь 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В них будут участвовать 106 000 жителей региона.

Охранять покой граждан в этот день станут свыше 1 200 сотрудников органов внутренних дел и более 500 общественников.

Также в эти дни улицы будут патрулировать росгвардейцы.

Во время майских праздников особое внимание будет уделяться обеспечению безопасности граждан на улицах и в общественных местах. Повысится плотность нарядов полиции в местах массового пребывания людей, а возле мест проведения мероприятий выставят дополнительные наряды.

«Просим не допускать противоправных действий в общественных местах и в жилом секторе, а также ограничить употребление спиртного, чтобы не стать жертвой преступления либо самим не совершить правонарушение», - обратились к жителям и гостям Пензенской области сотрудники регионального управления МВД.

В прошлом году впервые за два года полномасштабно отмечались Первомай и День Победы. На майских праздниках сотрудники всех силовых структур и правоохранительных органов региона работали в круглосуточном режиме.

В этом году акция «Бессмертный полк» не предусматривает массового шествия и пройдет в другом формате.