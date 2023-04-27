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Общество

Юрист объяснил, почему пенсия может быть меньше ожидаемой

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О возможных неточностях при начислении пенсии, из-за которых выплаты могут быть меньше ожидаемого, рассказал агентству «Прайм» декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

«Ошибка может произойти по вине работодателя, который не платил взносы за работника в Пенсионный фонд (с 1 января 2023 года - в Социальный фонд) или вносил их в меньшем размере. Если такой факт будет установлен, работнику или пенсионеру следует сразу же обратиться в Соцфонд и одновременно в прокуратуру. После подтверждения стаж и пенсионные выплаты будут пересчитаны», - объясняет эксперт.

Неточность расчетов возможна из-за банальных ошибок в документах: например, в системе неверно указан номер СНИЛС работника. Проверить эти данные можно на сайте госуслуг или обратившись в клиентский офис фонда. Если выяснится, что действительно произошла ошибка, нужно подать соответствующее заявление в Соцфонд.

Вадим Виноградов также напомнил, что некоторые прибавки к пенсии, например за содержание иждивенца, выплачиваются только после подачи соответствующего заявления. Причем выплаты назначаются с момента подачи обращения, поэтому затягивать с этим не следует.

Специалист рекомендует еще до выхода на заслуженный отдых регулярно контролировать состояние индивидуального лицевого счета, содержащего все сведения о трудовом стаже, пенсионных накоплениях и баллах и так далее. Такое отслеживание позволит вовремя обнаружить ошибку и исправить ее.

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Источник — фото pixabay.com
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