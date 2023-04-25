Эксперт рассказала, кому повысят пенсию с 1 мая

25.04.2023 | 08:20

Некоторым категориям пенсионеров с 1 мая повысят государственное пособие. О том, кого это коснется, агентству «Прайм» рассказала доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

«Например, тем, кто достиг 80 лет, по закону в беззаявительном порядке полагается ежемесячная доплата в размере 7,5 тысячи рублей», - сообщила она.

Пенсионерам, уволившимся в январе этого года, вернут индексацию. Кроме того, будет пересчитана пенсия у тех, кто представил в течение апреля дополнительные документы для учета нового стажа.

В этих случаях дополнительное заявление писать не нужно, так как необходимая информация имеется в Социальном фонде. Но есть обстоятельства, о которых Социальному фонду может быть неизвестно, и поэтому для того, чтобы получить доплату, гражданину следует обратиться в ведомство.

Например, людям старше 80 лет и инвалидам первой группы могут назначить компенсационную выплату в 1,2 тысячи рублей, если найдется трудоспособный человек, согласный за ними ухаживать. Если у пенсионера на иждивении оказались близкие родственники, размер надбавки составит треть фиксированной выплаты. В этих случаях для изменения размера выплат пенсионер должен известить Социальный фонд.

В заключение Иванова-Швец порекомендовала интересоваться своими правами: возможно, пенсионер даже не знает, какие дополнительные выплаты ему положены.