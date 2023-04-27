Скамейки на Московскую обещали вернуть до середины мая

27.04.2023 | 16:54

Заканчивается апрель, уже запустили главный фонтан, а скамеек в нижней части улицы Московской, по которой так любят прогуливаться пензенцы, все нет.

«Очень нравится, как благоустроили пешеходную зону на верху улицы Московской со стильными лавочками, но убрали все лавочки внизу. Очень надеемся, что такие же стильные лавочки будут на всей пешеходной зоне улице Московской», - обратилась горожанка к главе Пензы Александру Басенко в соцсети «ВКонтакте».

Ей ответил представитель администрации. Он уточнил, что скамейки, которые располагались в нижней части улицы, убирались на зимний период, а вернут их «до середины мая».

Ранее аналогичный ответ специалисты давали на вопрос о том, почему до сих пор нет лавочек в сквере им. В. Г. Белинского (напротив драмтеатра). Только там их обещали поставить «до конца мая текущего года».

Почему скамеек нет так долго, не объясняется.