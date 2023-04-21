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Из жизни

Пензенцы не могут найти скамейки в сквере им. Белинского

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Погода на улице располагает к прогулкам, но в центре Пензы скамеек нет. Читатели сетевого издания «ПензаИнформ» жалуются, что в сквере имени Белинского (напротив драмтеатра) не выставлена ни одна.

«Уже вторая половина апреля, в чем дело, где скамейки?», «Если на пензенцев наплевать, то хотя бы о туристах подумайте», - жалуются горожане.

Пензенцам ответили в управлении ЖКХ.

«Подрядной организацией запланированы работы по установке лавочек в сквере им. В. Г. Белинского (в районе ул. Московской, 89, Театрального проезда, 2, и ул. Володарского, 69в) до конца мая текущего года», - сообщил представитель ведомства в соцсети «ВКонтакте».

Ранее горожанин Сергей Н. обращал внимание, что скамейка в сквере имени Пушкина в Пензе небезопасна. Присев на нее, человек может оказаться на земле. Мужчина выложил видео, на котором запечатлено, как скамья от легкого прикосновения одним пальцем начинает качаться из стороны в сторону.

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