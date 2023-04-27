Пензенцев приглашают привести в порядок могилы ветеранов

27.04.2023 | 22:30

Пензенцев приглашают принять участие в гражданско-патриотической акции «Кто, если не мы?!» и привести в порядок могилы ветеранов, за которыми долгое время никто не ухаживал.

Мероприятие состоится в среду, 3 мая, на Мироносицком кладбище (ул. Захарова). Оно начнется в 10:00.

С собой нужно принести перчатки, мешки для мусора, краску (черную, белую, серую, красную, серебрянку), кисточки, ветошь, секаторы, топоры, лопаты, грабли, лопаты, металлические щетки, перечислили в Министерстве внутренней и информационной политики Пензенской области.

«Долг каждого гражданина России - сохранить историческую память о Великой Победе, не оставить в забвении ни одного погибшего солдата, отдать дань благодарности за героический подвиг всем ветеранам - живым и ушедшим», - уверены организаторы акции.

Ранее сообщалось, что на одном из пяти участков братских захоронений на Мироносицком кладбище на некоторых могилах плиты с именами воинов, погибших в годы Великой Отечественной, уже не держатся на постаментах. До 5 мая их должны восстановить. В случае необходимости надгробия заменят на новые.

«Заключен муниципальный контракт на проведение работ по благоустройству объекта культурного наследия - комплекса захоронений советских воинов, умерших от ран», - рассказал начальник отдела Управления ЖКХ г. Пензы Станислав Зотцев.