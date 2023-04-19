На Мироносицком кладбище восстановят могилы солдат

19.04.2023 | 18:36

На одном из пяти участков братских захоронений на Мироносицком кладбище на некоторых могилах плиты с именами воинов, погибших в годы Великой отечественной, уже не держатся на постаментах. До 5 мая их должны восстановить. В случае необходимости надгробия заменят на новые.

«Заключен муниципальный контракт на проведение работ по благоустройству объекта культурного наследия - комплекса захоронений советских воинов, умерших от ран. Контрактом предусмотрены работы по очистке поверхностей от загрязнений, нанесению декоративных элементов, замене надгробных плит, обустройству памятников», - сообщил начальник отдела Управления ЖКХ г. Пензы Станислав Зотцев.

«Было проведено обследование, разработана научно-проектная документация, на основании которой уже проводятся строительно-монтажные работы», - рассказал заместитель директора подрядной организации Сергей Краснов.

Не каждая организация их может выполнять. Дело в том, что речь идет об объекте культурного наследия регионального значения и необходим специальный допуск - лицензия на проведение работ.

В рамках первого этапа благоустройства, помимо восстановления имеющихся сооружений, появится и новый мемориал.

«Будет установлена еще одна стела, которая сейчас находится в работе. Это будет памятник защитникам, выполненный в камне, на постаменте», - отметил Сергей Краснов.

По дороге к храму волонтеры молодежных общественных организаций расчистили от прошлогодней листвы места захоронений. За некоторыми уже некому присматривать, родственников нет в живых, вот и берут ребята в свои руки грабли. Эти помощники здесь не в рамках муниципального контракта, а по доброй воле.

«Мы настоящие патриоты своего государства, мы себя такими считаем. Мы любим свою страну, свой город, любим свою Родину. И, конечно, в преддверии 9 Мая - совсем скоро главный праздник нашей страны - мы убираемся на Мироносицком кладбище», - объяснил руководитель волонтерской роты Александр Александров.

«Смотришь - и душа радуется. Молодежь у нас все равно хорошая. Только воспитывать ее немножечко надо - в таком духе, в котором мы воспитывались», - подчеркнула пензячка.