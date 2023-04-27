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Общество

«Эпидемия»: в школе Верхнего Ломова распространился педикулез

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Жительница села Верхний Ломов забила тревогу: в школе «эпидемия» педикулеза. В течение учебного года женщине пришлось пять раз выводить вшей у внучки.

«Директор и учителя в курсе, но ничего не делается. Вшивых детей не отстраняют от занятий и не обрабатывают классы», - написала сельчанка на странице губернатора в соцсети «Одноклассники» .

По ее словам, дети, у которых обнаружили педикулез, учатся в разных классах. Так как от уроков они не отстранены, паразиты распространяются по школе.

Сейчас внучка женщины образовательное учреждение не посещает. «Страшно отпускать ребенка», - пояснила сельчанка.

На ее обращение ответил представитель областного правительства.

«26 апреля руководством верхнеломовской школы организован осмотр детей, в том числе и на педикулез. Осмотр учащихся проводится работниками участковой больницы села Верхний Ломов. По результатам осмотра будут приняты соответствующие меры», - сообщил он.

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