Министр культуры ответил, когда откроется новый краеведческий музей

23.04.2023 | 11:51

В Пензе в скором времени откроется филиал краеведческого музея на улице Белинского, рядом с Оборонительным валом. Первые выставки начнут работать уже летом.

Об этом во время прямого эфира в аккаунте ЦУР Пензенской области в соцсети «ВКонтакте» рассказал министр культуры и туризма региона Сергей Бычков.

По его словам, в ближайшее время состоится переезд администрации музея в отремонтированное здание.

«Там будет размещена новая экспозиция. Сейчас готовится ее концепция. В течение этого года начнутся работы по застройке новой экспозиции, потому что надо понимать: мы не можем просто взять экспонаты из одного музея и перенести их в другой», - пояснил Сергей Бычков.

В здании будут отличные от прежних планировка, количество залов. Пока формируется концепция экспозиции, в филиал закупят оборудование, найдут работников.

«Я надеюсь, что в этом году мы часть экспозиции [старого музея] уже перевезем», - отметил Бычков.

Старое здание не закроется, его можно будет посещать. Там намерены сохранить часть экспозиции, например зал военной истории. Кроме того, в учреждении планируют создать выставку, посвященную созданию краеведческого музея.

Сергей Бычков пообещал, что всем известного мамонта можно будет увидеть по прежнему адресу, перевозить легендарный экспонат не хотят.