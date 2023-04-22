В Пензе после Великого поста начались весенние свадьбы

22.04.2023 | 19:00

В Пензе открылся сезон весенних свадеб. Великий пост закончился, теперь можно и под венец. Желательно назначить регистрацию брака ближе к Красной горке, первому после Пасхи воскресенью, - дню, когда на Руси старались сыграть свадьбы.

Иван и Альфия Тимофеевы решили узаконить свои отношения в канун праздника.

«Просто так получилось, совпало. Заранее решили, договорились, а потом только узнали, что Красная горка», - рассказали молодожены.

«Сегодня мы волнуемся вместе с вами и понимаем, какой важный, ответственный и торжественный день для вас сегодня», - обратилась к новобрачным ведущий специалист-эксперт территориального отдела ЗАГС Ленинского района г. Пензы Светлана Кочнева.

Есть такая примета: кто на Красную горку женится - никогда не «разженится». У молодоженов есть свои секреты успешной супружеской жизни.

«Настоящая семья должна быть основана на любви, верности, заботе друг о друге, уважении, взаимопонимании. Если есть эти качества, то семья обречена на успех», - Алексей и Екатерина Дворяниновы.

В субботу, 22 апреля, день в территориальном отделе ЗАГС Ленинского района провели 17 бракосочетаний.