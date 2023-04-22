Пензенские «дети войны» отстояли Вахту памяти на Посту № 1

22.04.2023 | 19:30

Для кадетов утро началось как обычно. Чеканным шагом школьники вышли к Монументу воинской и трудовой доблести пензенцев. Нести Вахту памяти им довелось с людьми, которые помнят страшные события 40-х годов прошлого века. На Пост № 1 заступили волонтеры из организации «Дети войны».

«Знаем и прожили много лет, а вот это очень нужно для нашей молодежи, чтобы они знали историю страны», - отметила волонтер организации «Дети войны» Татьяна Цыкунова.

15 минут от начала и до конца, без клюшек, с гордо поднятой головой, не шелохнувшись - такой выправке позавидуют даже кадеты.

«Показалось, будто час прошел, ноги затекли, потому что я стояла - дышать боялась, смотрела только на небо. Повторяла про себя: «Господи, даруй вечную память, Царство небесное всем погибшим моим родным, всем погибшим во время Великой Отечественной войны», - рассказала волонтер организации «Дети войны» Вера Уклеина.

«Только чтобы все было хорошо», - пожелала волонтер организации «Дети войны» Алевтина Намазова.

Юрий Алексеевич Кутузов принимает участие в акции каждый год. Его отец участвовал в обороне Москвы, освобождал Украину. Память о нем сын передает своим детям и внукам.

«Он брал меня на руки, шинель колючая - до сих пор ощущаю, давал два кулечка сахара - им выдавали. Он лейтенант, командир взвода», - вспомнил пенсионер.

В последний раз «Дети войны» принимали участие в акции в 2020 году. Потом был двухлетний перерыв из-за пандемии, но теперь они вновь отстояли на Посту № 1.