Владимир Мутовкин поздравил коллег с профессиональным праздником

21.04.2023 | 09:30

В пятницу, 21 апреля, председатель Пензенской городской думы Владимир Мутовкин поздравил своих коллег - работников органов местного самоуправления с профессиональным праздником.

«От вашей работы во многом зависит не только решение проблем горожан, но и также комфорт и порядок в областном центре. С уверенностью могу сказать, что коллектив муниципальных служащих нашего города - это крепкая слаженная команда профессионалов, умеющих гибко реагировать на происходящие перемены, грамотно и оперативно решать сложные вопросы.

Благодарю всех вас за искреннее служение выбранной профессии и плодотворную работу! Убежден, что компетентность и ответственный подход к делу позволят и впредь с успехом решать все стоящие перед вами задачи. Верю, что вместе с вами мы сделаем все, чтобы наш любимый город стал еще лучше, краше и комфортнее.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, мира, добра, упорства в достижении целей, неисчерпаемой энергии и успехов в труде на благо родного города, края и Отечества! Пусть слова искренней благодарности от ваших земляков станут достойной наградой за ваш нелегкий, но столь нужный труд!» - говорится в поздравлении.