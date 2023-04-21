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Общество

У шемышейского бизнесмена по ошибке чуть не отняли землю

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Необычный случай из практики рассказал депутатам Заксобра уполномоченный по защите прав предпринимателей в Пензенской области Михаил Лисин на сессии, прошедшей в пятницу, 21 апреля.

В областной арбитражный суд поступил иск о признании недействительной сделки купли-продажи участка в Шемышейском районе, который приобрел у сельсовета предприниматель.

Основанием было утверждение, что на указанной земле якобы находятся водные объекты, поэтому она не может быть передана в частную собственность.

«Путем привлечения кадастрового инженера нам удалось своевременно исправить кадастровую ошибку и доказать суду, что на участке отсутствуют водные объекты, в том числе родники», - рассказал бизнес-омбудсмен.

В результате, по его словам, суд оставил иск без рассмотрения, а предприниматель сохранил право собственности на землю.

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