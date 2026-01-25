Стало известно, сколько можно гулять в морозы детям

На фоне суровых морозов родителей часто беспокоит вопрос детских прогулок. Заведующая санаторным отделением НИКИ детства Мадинат Сепиханова в беседе с «Радио 1» раскрыла основы безопасности.

Главный принцип защиты от переохлаждения - правило 3 слоев. Первый должен отводить влагу, второй - сохранять тепло, третий - защищать от ветра и снега.

При этом одежда и обувь должны быть достаточно свободными. При тесном облегании ухудшается кровообращение, а значит, риск отморожений растет.

Второй значимый фактор – длительность пребывания на улице.

«Не более 30-40 минут для детей 2-3 лет. Если вы видите, что ребенок мерзнет, сокращайте время лучше до 10-15 минут. Для детей старше 7 лет при активном движении допустимо гулять до 90 минут, но лучше разбить это время на 2 выхода», - посоветовала педиатр.

Младенцев до 3 месяцев, когда термометры показывают -20 и ниже, вывозить на улицу нельзя. Прогулку заменит короткий сон около открытого окна или на застекленном балконе.

Нельзя забывать также о защите кожи. За 20-30 минут до выхода из дома необходимо нанести защитный крем с пантенолом. Обязательно закрывать шею, уши и руки, при этом собираться нужно максимально быстро, чтобы ребенок не успел вспотеть дома.

Фото pxhere.com.