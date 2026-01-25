26 января в Пензенской области похолодает до -33 градусов

В понедельник, 26 января, в Пензенской области ожидается малооблачная, без осадков погода. Прогноз подготовили в Приволжском УГМС.

Ветер, поначалу слабый и неустойчивый, к середине дня окрепнет и подует с юга со скоростью 4-9 м/с. К вечеру он усилится до 7-12 м/с.

В ночь на понедельник термометры покажут до -28...-33 градусов, днем показатели не выйдут за пределы -16...-21.

В ночь на вторник, 27-е, будет -21...-26 градусов, переменная облачность, преимущественно без осадков.

Метеорологи предупредили, что из-за сильного холода ночью и утром в регионе действует желтый уровень погодной опасности (возможны неблагоприятные явления).

В народном календаре 26 января - Ермилов день, когда главными синоптиками считались кошки. Одна примета сохранилась и сейчас: если любимица свернулась в клубочек - следует ждать мороза. В старину считалось также, что перекатывания животного по полу предвещают потепление.