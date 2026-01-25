В Пензе офтальмологи использовали систему 3D-визуализации

Врачи Пензенской областной офтальмологической больницы впервые применили хирургическую систему 3D-визуализации при операции по восстановлению зрения.

«После тотального удаления стекловидного тела с фиксированной к сетчатке оболочки с помощью тяжелого раствора ПФОС (перфторорганическое соединение) мы расправили отслоенную сетчатку, далее из-под нее выкачали скопившуюся там жидкость, а затем с помощью лазера запаяли разрыв сетчатки, вызвавший отслойку», - рассказал витреоретинальный хирург Дмитрий Логунов.

На заключительном этапе операции сетчатку зафиксировали в правильном положении.

Офтальмологическое 3D-оборудование предназначено для проведения самых сложных хирургических вмешательств. Оно позволяет рассмотреть все структуры глаза в 3 измерениях, благодаря чему манипуляции становятся более безопасными и эффективными.

Прежде людям с патологиями сетчатки и стекловидного тела приходилось ездить на лечение в крупные федеральные медцентры, теперь оно стало доступно и в регионе.

У пациента, прошедшего уникальную процедуру, зрение значительно улучшилось, сообщили в областном минздраве.