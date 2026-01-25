Стало известно, где в Пензе не будет света 26 января

Общество

Стало известно, где в Пензе не будет света 26 января
В понедельник, 26 января, в части домов Пензы отключат электричество. В списке, опубликованном ресурсниками, значатся адреса в Арбекове и на Бугровке.

С 8:30 до 16:00 без света останутся:

- 4-й и 5-й пр-ды Аренского; ул. Римского-Корсакова (без уточнений по номерам);

- ул. Бородина, 1Б;

- ул. Рахманинова, 26.

С 13:00 до 15:00:

- ул. Будашкина, 33, 35, 37- 57, 60-70 (четные);

- пр-д Будашкина, 55- 67(нечетные), 68-82, 85, 87, 90, 94, 96, 98,100;

- 1-й пр-д Кольцова, 17, 17а, 29-33 (нечетные), 34-45, 48-60 (четные);

- 2-й пр-д Кольцова, 13а, 13Б, 19, 21, 22-26, 28, 30-33, 36, 37, 39, 41, 42, 44, 46, 48;

- 3-й пр-д Кольцова, 1-8, 10, 10а, 11, 13-20, 22, 25-28;

- 4-й пр-д Кольцова, 1-4, 8-11, 13, 16-18, 21, 22-30 (четные);

- 5-й пр-д Кольцова, 6, 8, 8а, 10;

- ул. Маресьева, 129-143, 149, 151, 157, 157а, 159, 161, 163, 164;

- ул. Тульская, 9, 10, 16, 18, 19, 25, 27, 28, 31, 34.

Отключения связаны с плановыми работами на сетях.

