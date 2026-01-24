25 января в Пензенской области ожидается ясная и морозная погода

В воскресенье, 25 января, в Пензенской области синоптики Приволжского УГМС прогнозируют ясную и морозную погоду.

В ночь на 25-е число температура воздуха опустится до -27…-32 градусов. Осадков не ожидается.

Утром синоптики обещают около -26 градусов, небо будет облачным. Днем прояснится. Термометр покажет -16…-21 градус.

Прогнозируется слабый неустойчивый ветер. Снегопада не ожидается.

Ранее в региональном минстрое попросили водителей оставаться дома из-за неблагоприятной погоды. От поездок лучше воздержаться с 24 по 27 января.