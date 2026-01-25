В Пензе студенты погрузились в рабочие будни полицейских

В Пензе студенты погрузились в рабочие будни полицейских
Пензенская область участвует во всероссийской акции «Студенческий десант». Учащиеся многопрофильного колледжа по специальности «Правоохранительная деятельность» ознакомились с работой дежурной части областного УМВД.

Гостей встретили замначальника регионального управления полковник полиции Константин Фролов и представитель общественного совета при ведомстве Михаил Шахов.

Студентам предоставили возможность не только увидеть, как действует дежурная часть, но и примерить на себя роль сотрудников полиции.

Затем на экскурсии в музее ведомства учащимся рассказали о становлении и развитии пензенской полиции. После осмотра экспозиции состоялась демонстрация фильма «Анатомия подвига» о героях разных лет.

В заключение Константин Фролов рассказал учащимся об особенностях службы в полиции, требованиях, предъявляемых к сотрудникам, и предусмотренных социальных гарантиях.

