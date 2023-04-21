23 и 25 апреля у Чемодановского кладбища ограничат стоянку

21.04.2023 | 10:39

На Красную Горку и Радоницу на улице Осенней в Пензе временно ограничат стоянку транспорта. Об этом сообщили в городской администрации.

Речь идет о четной стороне улицы на участке от трассы М-5 до центрального входа на Восточное кладбище. Там стоянка будет запрещена 23 и 25 апреля с 6:00 до 15:00.

Схема организации движения изменится для обеспечения безопасности пензенцев, уточнили в администрации.

В дни особого поминовения усопших горожанам предоставят дополнительный транспорт до Восточного кладбища - от остановки «Пенза-I» отправятся автобусы большой вместимости. «Планируем начать 23 апреля работу с 7:00 и закончить в 14:00. 25-го начнем работу с 6:30 и закончим в 15:00», - сообщил начальник Управления транспорта и связи г. Пензы Артем Садовов.

Проезд будет стоить 27 рублей.