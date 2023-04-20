Суд признал незаконным платный возврат брака на Wildberries

20.04.2023 | 07:00

Подольский городской суд Московской области признал незаконным требование для покупателей российского маркетплейса Wildberries оплачивать возврат некачественных товаров. Об этом сообщает

РБК.

Иск к ООО «Вайлдберриз» в целях защиты прав неопределенного круга потребителей подало Управление Роспотребнадзора по Московской области.

При обнаружении у товара недостатков покупатель может требовать замену или безвозмездного устранения недостатков;

отказаться от покупки и потребовать возврата денег; требовать полного возмещения убытков, причиненных из-за продажи товара ненадлежащего качества.

Таким образом, ООО «Вайлдберриз» нарушает закон, взимая или удерживая средства потребителей в счет обратной доставки при их отказе от некачественного товара, пояснили в Роспотребнадзоре.

Тем временем в Wildberries утверждают, что суд в полной мере не разобрался в обстоятельствах дела, и намерены обжаловать решение в вышестоящей инстанции.

«В компании уточнили, что возврат бракованных товаров «был и остается бесплатным для покупателей». Полную стоимость вещи и ее обратной доставки на склад компенсирует сам продавец, а не покупатель», - пишет РБК.

Платный возврат товаров на Wildberries был введен в 2022 году. Для жителей Пензенской области это, к примеру, 75 рублей.