Ситуацию с приютом для собак в Каменке назвали нетипичной

19.04.2023 | 13:30

Письмо жительницы райцентра, возмущенной ужасными условиями содержания отловленных бездомных собак в недавно открытом приюте, не осталось без внимания.

Ольга И. разместила в интернете кадры, на которых запечатлены скулящие и лающие псы в бетонных зарешеченных боксах. Полы завалены экскрементами и залиты лужами мочи, миски у большинства обитателей пустые.

По словам Ольги, работники организации, выигравшей тендер на работу с бездомными животными, в течение месяца всего два или три раза появлялись в приюте, чтобы насыпать корм и дать воды изможденным псам. Кроме того, одна из четырех отловленных собак уже стерилизована волонтерами, однако эта информация была проигнорирована.

Автор письма предположила, что подобная ситуация могла сложиться в других районах области, где аукцион на отлов, стерилизацию, содержание и выпуск собак выиграла та же организация.

Ответ пришел от администрации Каменского района. В нем положение дел названо «нетипичным».

«Руководством приюта были приняты необходимые решения для стабилизации данной ситуации. Вольеры убраны, подобного отношения к содержанию животных больше допущено не будет», - пообещали чиновники.

К письму приложены снимки, на которых видны чистые вольеры, в которых установлены застеленные картоном и тканью лежанки, на полах лежат пеленки, а в мисках имеется сухой корм и чистая вода. А вот собак, показанных на видео, на фотографиях почему-то нет.