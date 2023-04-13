В Пензе может появиться центр ядерной медицины

13.04.2023 | 09:50

В среду, 12 апреля, губернатор Пензенской области Олег Мельниченко провел рабочую встречу с председателем Совета директоров компании «Медскан» Евгением Туголуковым. Они обсудили строительства центра ядерной медицины.

«Онкологическую службу нам надо развивать. В 2021 году Президент нас поддержал - первый этап - мы сейчас строим диагностический центр, в планах хирургический корпус. И то, чего нам точно не хватает - центр ядерной медицины», - заявил Олег Мельниченко.

Он подчеркнул: регион готов приступить к реализации проекта даже в 2023 году.

Кроме того, Пензенская область может предложить площади для реабилитации онкобольных на базе учреждения в санаторно-курортной зоне - на территории Ахун.

Евгений Туголуков рассказал о большом опыте компании «Медскан» в сфере обеспечения возможностей лучевой терапии и принципах организации новых центров ядерной медицины. Также он отметил, что не в каждом регионе так, как в Пензенской области, заинтересованы в создании условий для лечения онкобольных.

Стороны подписали протокол о намерениях по сотрудничеству. «Обсуждаемый инвестиционный проект «Создание центра ядерной медицины» включает циклотронно-производственный комплекс, отделения позитронно-эмиссионной томографии, радионуклидной диагностики и терапии», - пояснили в пресс-службе областного правительства.