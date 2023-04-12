В Пензе мать космонавта выступила перед школьниками

12.04.2023 | 19:34

Для учеников школы № 56 День космонавтики - особенный праздник. В ее стенах взрослел прославивший на весь мир Пензу покоритель Вселенной Александр Самокутяев. Теперь учебное заведение носит его имя.

12 апреля в рамках Гагаринского фестиваля экскурсию по школьному музею провела педагог, мама Героя России.

День, когда Александр Самокутяев решил отправиться в космос, Мария Александровна помнит как вчера.

«Зачислили в отряд космонавтов, и он мне сказал, что будет готовиться к полету в космос. Переживала, но и в то же время не отговаривала. У человека была цель. Он, учась в школе, надевал рюкзачок и в шесть утра отправлялся на тренировку», - поделилась она.

Гагаринский фестиваль в школе № 56 проводится ежегодно. В 2023-м развлекательные и познавательные мероприятия проходят в течение недели, чему рады главные действующие лица - дети.

В рамках фестиваля ученики 1-11-х классов приняли участие в интеллектуальных играх, викторинах, квестах, флешмобе.