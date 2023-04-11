В Троицком женском монастыре начали готовить пасхальные куличи

11.04.2023 | 18:15

У послушниц Троицкого женского монастыря настали бессонные дни и ночи. Женщины помогают христовым невестам готовить пасхальные угощения.

«Мы ждем великий наш праздник - Христово Воскресение. С большим удовольствием каждый год украшаем. С нашими прихожанами будем встречать этот красивый праздник», - рассказала послушница Троицкого женского монастыря г. Пензы Ольга Епифанова.

В кондитерском цехе святой обители кипит работа. Одних только куличей нужно испечь более двух тысяч - чтобы всем желающим хватило.

«Когда был карантин, немножко народ перестал ходить в храм. А сейчас, слава Богу, все возобновилось, у нас очень много нужно будет куличей испечь. Потому мы начинаем печь в течение недели», - отметила эконом Троицкого женского монастыря г. Пензы Магдалина.

Продукты для настоящих пасхальных куличей, а их на протяжении многих лет здесь готовят по старинным традиционным рецептам, заранее привозятся из Валяевки, с монастырского подворья. Все свое: экологически чистое молоко, сливочное масло, сметана, куриные яйца. Закупаются только мука, сахар, ванилин, изюм и сладкие украшения.

Секретом превращения сдобной заготовки в яркий разноцветный кулич старшая по кухне поделилась со съемочной группой 11 канала.

«Раньше мы куличи украшали обмакиванием, то есть брали кулич и обмакивали, а в этом году мы решили украшать кисточками. Берем кисточку и аккуратно украшаем. Потому что у нас раньше формочки пачкались и люди пачкались. Чуть меньше, конечно, белка, но зато будет более чистый кулич», - объяснила Магдалина.

Его после обмазки белковой помадкой нужно еще украсить цветами и листочками из безе или вафель, немного разноцветного драже - и символ наступающей Пасхи готов. Каждый год сладкий дизайн стараются обновлять.

Кстати, по традиции освящение угощений для праздничного стола - куличей, пасхи и яиц - проходит в Великую субботу, накануне Светлого Христова Воскресения.