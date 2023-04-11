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Общество

В Пензе обозначили срок сдачи планетария

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Готовность планетария в парке Белинского составляет 85%. Сейчас подрядчик занимается устройством цоколя, внутренними отделочными работами на первом этаже, облицовкой полов, прокладкой систем электроснабжения и вентиляции.

Планируется, что объект откроют к 1 сентября, когда завезут и установят оборудование. К этой же дате должен завершиться первый этап реконструкции парка Белинского.

Во вторник, 11 апреля, на объекте побывал губернатор Олег Мельниченко. Он отметил, что сооружение воссоздали в точном соответствии с проектом. Это касается и внутренней, и наружной отделки.

«Весь исторический облик сохранен в полном объеме. То есть какой он у нас был, таким планетарий и остается. Он не только не потерял, но еще и функционально приобрел по площадям», - подчеркнул губернатор.

Глава региона добавил, что в здании, помимо кафе, развлекательного пространства для детей, разместится и конференц-зал, где можно будет проводить занятия. Также посетители увидят тренажер, на котором занимался первый космонавт Юрий Гагарин.

«Планетарий - одно из самых знаковых мест Пензы. Это гордость нашего города и области», - подчеркнул губернатор.

Пока для учреждения приобрели проекторную систему, интерактивное, мультимедийное и оптико-механическое оборудование, систему акустики и подсветки, кресла для звездного зала.

На завершающем этапе рабочим предстоит смонтировать небесный купол. По словам Мельниченко, это будет самое современное оборудование для планетария в Российской Федерации.

Старые инструменты и устройства сохранят. Их намерены выставить в здании в качестве музейных экспонатов.

Общая площадь обновленного планетария составит 1 095,49 кв. м. Звездный зал вместит 69 зрителей, а музей - 40 посетителей.

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