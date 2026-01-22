В Пензе заделывают ямы на дорогах, используя литой асфальт

В Пензе продолжают заделывать ямы на дорогах, используя литой асфальт: таким образом можно устранять дефекты в условиях низких температур.

Специалисты в том числе занимаются участками, где проводил вскрышные работы Горводоканал.

Ремонт выполнен на улицах Воронова, Локомотивной, Урицкого, Чехова, Ново-Тамбовской, Мира и в Первомайском переулке, перечислили в «Пензавтодоре».

Выбоины доставляли неудобства водителям. Так, подписчики телеграм-канала PenzaInform обращали внимание, что яма на на улице Мира, недалеко от светофора и остановки «НИИ Контрольприбор», появилась в конце прошлого года.

По словам горожан, все это время машины каждый день попадали в нее сотнями.