Общество

В музей СВО при колледже в Пензе передали копию боевого знамени
В стенах музея специальной военной операции в Пензенском колледже транспортных технологий прошел урок мужества, в рамках которого учреждению передали на хранение копию боевого знамени одного из подразделений полка № 1218.

«Эта реликвия - живое свидетельство истории, в котором запечатлены подвиги и смелость солдат, защищавших Родину в труднейших обстоятельствах», - сообщили в колледже.

Уроки мужества направлены на патриотическое воспитание подрастающего поколения. Их организуют для школьников и студентов.

Нередко подобные мероприятия проводят ветераны СВО.

