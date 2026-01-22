В Пензе выясняют потребность в группах продленного дня в детсадах

В четверг, 22 января, в некоторых детских садах Пензы воспитатели по поручению руководства стали проводить опрос среди родителей, выясняя потребность в организации групп продленного дня и групп круглосуточного пребывания.

В первом случае речь идет о возможности оставлять ребенка в саду до 20:00.

21 января Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства заявил, что работу ясельных групп и детских садов нужно продлить до 20:00, чтобы матери могли быстрее возвращаться к работе.

«Мы обсуждали эти вопросы и с председателем правительства после прямой линии, и с вице-премьером, курирующим эти вопросы. Правительство прорабатывает эти и другие инициативы», - сообщил Владимир Путин.

В Минпросвещения позже прокомментировали: режим работы детсадов определяет действующее законодательство, которое позволяет корректировать его с учетом занятости родителей.

«Вопросы режима работы дошкольных учреждений носят адресный характер и рассматриваются на уровне субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и самих образовательных организаций с учетом индивидуальных потребностей семей. Конкретный режим работы группы устанавливается учреждением самостоятельно в соответствии с его локальным нормативным актом и может быть адаптирован по запросу родителей (законных представителей)», - пояснили в министерстве.

Сейчас в России 91,9% детей посещают группы полного дня, которые работают, как правило, с 8:00 до 19:00.