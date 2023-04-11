Сетевое издание|18+|Вторник|11 апр 2023|17:58
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+14oC
+15oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+15oC
+16oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Депутаты поддержали полный запрет на продажу вейпов

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Во вторник, 11 апреля, Госдума в первом чтении приняла законопроект, полностью запрещающий продажу несовершеннолетним вейпов и ужесточающий их оборот. Об этом спикер Вячеслав Володин сообщил в своем Telegram-канале.

«Абсолютное большинство высказалось за принятие мер по защите детей от пагубной привычки», - уточнил он, имея в виду более 400 депутатов.

Володин напомнил, что в жидкостях для вейпов содержатся тяжелые металлы и другие химические вещества, попадание которых в организм в несколько раз повышает риск развития злокачественных новообразований. Токсичные пары способствуют образованию рубцов на легких и сужению дыхательных путей.

Законопроект запрещает розничную продажу не только вейпов (причем даже без содержания никотина), но и расходников к ним, а также выпуск и обращение никотиносодержащей продукции с ароматизаторами и добавками «в целях снижения привлекательности для несовершеннолетних».

Кроме того, нельзя будет открыто выкладывать и демонстрировать устройства в магазинах.

«Также законопроект предлагает ограничить рекламу с изображениями, описаниями или эпизодическими упоминаниями устройств и запретить показывать ее детям младше 12 лет», - говорится на сайте Госдумы РФ.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: 8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте