Депутаты поддержали полный запрет на продажу вейпов

11.04.2023 | 15:49

Во вторник, 11 апреля, Госдума в первом чтении приняла законопроект, полностью запрещающий продажу несовершеннолетним вейпов и ужесточающий их оборот. Об этом спикер Вячеслав Володин сообщил в своем Telegram-канале.

«Абсолютное большинство высказалось за принятие мер по защите детей от пагубной привычки», - уточнил он, имея в виду более 400 депутатов.

Володин напомнил, что в жидкостях для вейпов содержатся тяжелые металлы и другие химические вещества, попадание которых в организм в несколько раз повышает риск развития злокачественных новообразований. Токсичные пары способствуют образованию рубцов на легких и сужению дыхательных путей.

Законопроект запрещает розничную продажу не только вейпов (причем даже без содержания никотина), но и расходников к ним, а также выпуск и обращение никотиносодержащей продукции с ароматизаторами и добавками «в целях снижения привлекательности для несовершеннолетних».

Кроме того, нельзя будет открыто выкладывать и демонстрировать устройства в магазинах.

«Также законопроект предлагает ограничить рекламу с изображениями, описаниями или эпизодическими упоминаниями устройств и запретить показывать ее детям младше 12 лет», - говорится на сайте Госдумы РФ.