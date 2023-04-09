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Общество

В храмах призвали не ставить свечи за здравие онлайн

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В преддверии православной Пасхи все чаще можно увидеть в Сети объявления об оказании такой услуги, как поставить свечу за здравие онлайн или исповедь онлайн.

Портал «Объясняем.рф» предупреждает: это уловки мошенников, не следует на них поддаваться.

Такие таинства, как исповедь, причастие, крещение и другие, совершаются только в стенах храма. Людям можно заказать молебны онлайн или перечислить пожертвования.

«Верующим, у которых нет возможности посетить храм лично, важна поддержка даже удаленно. Аферисты часто пользуются их доверием, выставляя себя посредниками между церковью и людьми», - объяснили специалисты.

Они подтвердили: есть священнослужители, которые ведут онлайн-деятельность, например иерей Павел Островский, иерей Николай Бабкин. Однако их действия направлены на то, чтобы человек появился в церкви и участвовал в ее службах.

Со списком мошенников, которые выдают себя за священников, можно ознакомиться на сайте синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата. Там же представлен перечень сомнительных ресурсов, которые собирают деньги.

Сейчас в нем 30 сайтов, один из самых популярных - rpconline.ru. Он не имеет никакого отношения к Русской православной церкви.

Самый безопасный способ пожертвовать деньги - отдавать их лично в храме или монастыре.

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